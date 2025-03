Ilgiorno.it - Piano anti-alluvione e vasca. Alzata di mano unanime: "Cambio di passo necessario"

La mappa del rischio esondazione fra Molgora e rete fognaria, le fasce del Pai (per l’Assetto Idrogeologico) aggiornate, le nuove prescrizioni a chi costruirà in futuro, gli interventi possibili nell’area del Molgora e sul reticolo idrografico minore,diper il nuovodel rischio idraulico sul territorio di Gorgonzola, "ciò che accade in questi anni richiede undi". C’è anche, ovviamente, il progetto di maggiore rilievo, la maxidi laminazione del Molgora fra Gorgonzola, Bussero e Pessano, iter in corso, realizzazione prevista per il 2029. Progetto enorme, finanziamento già disponibile (oltre 36 milioni di euro), dibattito in corso fra enti su aspetti tecnici non di dettaglio. L’assunzione di impegno, quella di discuterne nei particolari in un punto dedicato in occasione di uno dei prossimi consigli comunali.