Phyto7 | la bacchetta magica per capelli morbidi idratati e sani

A causa di trattamenti aggressivi o di un alto tasso di stress, ipossono apparire spenti, crespi e difficili da gestire. Phyto Paris, pioniere nella cura del capello attraverso il potere delle piante, ha sviluppato una gamma pensata per restituire vitalità e morbidezza: Nutrimento. Un rituale su misura per rispondere alle esigenze di chi desidera una chioma più sana e luminosa, senza compromessi sulla naturalità degli ingredienti, con formule vegane, prive di siliconi, fenossietanolo e PEG. Phyto 7, è la crema idratante sviluppata da Patrick Alès, pioniere della fitoterapia, che ha rivoluzionato il mondo dell’hair care fin dal suo lancio, nel 1968. Phyto Nutrimento perguarda le foto: il segreto vegetale pere luminosiPhyto 7 non è una semplice crema per, ma un vero e proprio concentrato di bellezza interamente vegetale.