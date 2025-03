Gamerbrain.net - Phantom Blade Zero: Nuovi dettagli svelati da un leaker

Durante una nuova anteprima esclusiva curata da Kinda Funny Games,0 ha svelatoimportanti che delineano meglio l’identità del titolo sviluppato da S-GAME. Nonostante l’estetica cupa e il sistema di combattimento tecnico, il gioco si allontana dalla definizione di “Soulslike” per abbracciare un’idea diversa di sfida: accessibile ma appagante.– Gamerbrain.netsuGli sviluppatori hanno chiarito che, pur offrendo un buon grado di difficoltà, l’intento non è quello di punire il giocatore, bensì di offrire un gameplay fluido, spettacolare e coinvolgente, adatto sia ai neofiti del genere action sia agli appassionati più esperti.Uno degli elementi più interessanti riguarda la presenza di tre modalità di difficoltà, pensate per adattarsi a diversi stili di gioco:Modalità Storia: ideale per chi vuole immergersi nella trama senza dover affrontare combattimenti impegnativi.