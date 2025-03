Sport.quotidiano.net - Pgf, obiettivo salvezza. A Desio ultima tappa di A1

Sabato asi svolgerà la terza edgiornata dei “tempi regolamentari” del Campionato Italiano di Serie A1 di Ginnastica Artistica, con la Palestra Ginnastica Ferrara che cercherà di essere protagonista, rimanendo al contempo vicina al suo capitano Andrea Passini, colpito questa settimana dalla perdita del caro papà, un evento luttuoso che ha coinvolto tutta la società che ora si stringe alla famiglia in questo momento di dolore. Una partenza in mestizia, quindi, con l’di fare squadra come e più che nelladi Ancona, per affrontare al meglio questa prova decisiva per la stagione, che giunge in un momento molto delicato, dove lo sport si deve confrontare con la realtà, a volte dolorosa, della vita. Il sestetto che scenderà in pedana sarà formato dall’argento olimpico Ilia Kovtun e dal campione Italiano al volteggio Steven Matteo, entrambi in gara su tutti i sei attrezzi, come anche Christian Zammillo e i giovanissimi Luca Marchi e Andrea Bertasi ad alternarsi sugli altri sei attrezzi, unitamente al contributo di Emiliano Landi, che completerà la squadra cimentandosi al cavallo con maniglie.