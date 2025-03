Ilrestodelcarlino.it - Pesaro di scena al Flaminio 24 anni dopo: la storia che torna

La Vuellesulla rete nazionale per la quarta volta in stagione, uscita vittoriosa solo nella sfida casalinga contro la Fortitudo Bologna, mentre sia a Forlì che a Cividale i due punti erano andati agli avversari. Una ragione in più per portare a casa il bottino, oltre al fatto di non potersi permettere di fare calcoli in vista della post-season, meglio pensare a vincere partitapartita. La Victoria Libertasinoltre a disputare un match ufficiale al Palasportper la prima volta dal 18 marzo 2001, quando la Scavolini batté l’allora Vip Rimini 76-85 nell’ultima stagione in Serie A1 per la società riminese; cinqueinfatti, nella stagione 2006-07, Rimini si era trasferita all’odierno Rds Stadium quando le due formazioni condivisero il campionato di Legadue e le semifinali playoff (vinte 3-0 da, nonostante avesse il fattore campo a sfavore).