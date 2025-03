Ilrestodelcarlino.it - Perugia si conferma la squadra migliore. Per batterla servirà una vera impresa

È un’impossibile quella a cui è chiamata Modena domenica sera e in generale nella serie. Lo è per il semplice motivo che la Sir Susa Vimsembra una corazzata inaffondabile, se anche contro la miglior Modena di stagione ha perso la miseria di un set (il primo di gara 1), andando poi a vincere sei parziali di fila. La formazione umbra ha ripreso a macinare gioco e vittorie senza sosta, e anche in Europa è rimasta l’unica portabandiera azzurra: dopo la sconfitta della Lube Civitanova in finale di Challenge Cup (vittoria al Lublino di Leon), dopo l’eliminazione di Trento in semifinale di Coppa Cev per mano dello Ziraat Ankara di Anderson, i ragazzi di Angelo Lorenzetti, usciti vincenti ieri sera nella gara di ritorno dei quarti di Champions League contro Monza, sono l’unicaitaliana ancora in corsa per il titolo europeo.