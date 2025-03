Laprimapagina.it - Perugia. Case Bruciate, sicurezza al centro: cittadini, Comune e forze dell’ordine a confronto

Grande partecipazione all’assemblea pubblica dedicata allaurbana nel quartiere di, tenutasi ieri sera. L’incontro ha rappresentato un momento diattivo tra i, l’Amministrazione comunale e le, con numerose segnalazioni e proposte volte a migliorare la vivibilità del quartiere.L’iniziativa si inserisce in un percorso di dialogo già avviato con successo in altre zone della città, come Lacugnano, dove le segnalazioni dei residenti hanno portato ad azioni concrete, dalla chiusura dell’ex cava all’installazione di dispositivi per lastradale e alla manutenzione del verde pubblico.Anche a, ilha permesso di individuare le principali criticità da affrontare. L’associazione “Vivi” raccoglierà tutte le problematiche segnalate in un documento che verrà presentato nei prossimi giorni.