Perisic, l'ex Inter è il secondo marcatore di sempre della Croazia: superato un ex Juventus

di Redazionenella storia: è ildigiocatoregiocatore dell’Ivancontinua a stupire con le sue prestazioni eccezionali. Ieri, durante il primo incontro dei quarti di finaleNations League trae Francia, l’esterno croato del PSV ha siglato ilgol del match, contribuendo al trionfosua squadra per 2-0.Questo gol ha portato il suo totale a 34 reti con la nazionale croata, un traguardo che lo ha catapultato alposto nella lista dei marcatori di tutti i tempi, superandocentravantiMario Mandzukic. Attualmente, il primato è detenuto da Davor Suker, celebre attaccante che ha segnato 43 reti con la maglianazionale dal 1991 al 2002, dal qualeora dista solamente 9 reti, mettendo in luce la straordinaria carriera del giocatore e la sua continua capacità di segnare in momenti cruciali.