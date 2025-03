Ilnapolista.it - Perisic highlander: ieri gol e assist contro la Francia, meriterebbe un trofeo con la Croazia (So Foot)

Tra i simboli della “generazione d’oro” della, Ivanha segnato il gol del 2-0la, suo anche l’per Budimir, dimostrando nuovamente che alla veneranda età (sportiva) di 36 anni può essere ancora decisivo.gol enel 2-0 dellalaSoscrive:La generazione d’oro croata del ventunesimo secolo concluderà la propria carriera internazionale senza un? Questa domanda è rivolta a quel gruppo di giocatori che ora hanno più di 30 anni. Tuttavia, come Luka Modric, alcuni pare non vogliano ancora fermarsi. Come, che tenta di nuovo la gloria per una squadra che aveva già raggiunto la finale nel 2023 di Nations League. A lungo assente dalla nazionale a causa di una rottura del crociato tra la fine del 2023 e metà 2024, l’ex Inter ha recuperato il suo posto in squadra.