Salernotoday.it - Perdita idrica improvvisa: sospensione ad horas, l'avviso

Leggi su Salernotoday.it

sulla rete in Via F.lli Magnone: per poter procedere con la riparazione ed eliminare un eventuale pericolo per la pubblica e privata incolumità, è stata sospesa l’erogazioneadnella strada. Salvo imprevisti, il regolare servizio idrico tornerà entro le ore.