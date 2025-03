Perché tutti parlano di «Adolescence», la serie tv che spaventa i genitori

Leggi su Open.online

24,3 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni dalla messa in onda certifica sicuramente il successo di, thriller poliziesco di matrice britannica al momento in cima alle preferenze degli utenti Netflix in tutto il mondo. Miniche si esaurisce in quattro episodi, ideata da Jack Thorne e Stephen Graham che è anche protagonista,racconta del dramma di una famiglia che vive in una tranquilla cittadina britannica, investita dall’accusa di omicidio nei confronti del tredicenne Jamie, figlio di Eddie e Manda, fratello di Lisa, interpretato dall’esordiente Owen Cooper. A essere morta, a causa di sette coltellate, è la compagna di scuola Katie. Il delitto e le relative indagini sconvolgeranno la vita del nucleo familiare, incredulo dinanzi alle accuse rivolte al membro più piccolo della famiglia.