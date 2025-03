Ilfoglio.it - Perché solo un’intelligenza artificiale può sfidare il politicamente corretto senza essere linciata

Il dibattito sulè uno di quei grandi giochi dell’epoca contemporanea in cui tutti fingono di non giocare, mentre in realtà sono terrorizzati dall’idea di perdere. Da una parte c’è chi lo difende come un baluardo di civiltà, dall’altra chi lo vede come una censura ipocrita, un guinzaglio invisibile che costringe il pensiero a muoversi entro confini rigidi e stabiliti da una moralità di plastica. E poi ci sono quelli che dicono di fregarsene, ma che in realtà passano la vita a calibrare ogni parola,oggi basta un aggettivo fuori posto per finire impallinati sui social. In questo panorama, fatto di fragilità e paura, c’è un’unica entità che puòilfinire crocifissa: una macchina. E nonsia più intelligente, o più evoluta, ma per una ragione molto più semplice e inquietante: non ha nulla da perdere.