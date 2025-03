Ilfattoquotidiano.it - Perché la nuova Siria rischia già di disgregarsi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Roberto Iannuzzi *Sabato 15 marzo, migliaia dini sono scesi in piazza per celebrare la caduta del presidente Bashar al-Assad e commemorare il 14° anniversario dell’inizio della sanguinosa guerra che dal 2011 ha insanguinato il paese.Sono trascorsi poco più di tre mesi dall’inaspettato crollo del regime, e già diversi segnali indicano che il paese, invece di procedere verso una progressiva stabilizzazione, potrebbe andare incontro a unafase di disgregazione. Solo pochi giorni prima delle commemorazioni di sabato scorso, scontri fra uomini leali al vecchio regime e le forze di sicurezza del governo di transizione erano sfociati in un’ondata di violenza che ha lasciato sul terreno almeno un migliaio di morti (1.500 secondo alcune fonti).Il maggior numero di vittime è risultato composto da civili appartenenti alla minoranza alawita, dalla quale proveniva il deposto presidente Assad, in gran parte trucidati a sangue freddo dalle milizie affiliate all’attuale governo.