Perché il via libera al ddl sull’AI è una buona notizia secondo Bassan

L’approvazione del ddl sull’Intelligenza Artificiale al Senato rappresenta “un passo avanti importante” nell’approccio al tema. Ora, però, va “implementato, in particolare indicando quali sono le autorità competenti per la tutela dei diritti fondamentali sull’Intelligenza Artificiale”. Quella di Fabio, docente dell’Università Roma Tre ed esperto di tecnologia, è una sostanziale promozione del provvedimento che ora approderà alla Camera. Il lavoro da fare, però, “non è ancora finito”.Principi generali, applicazione dell’AI sul lavoro, nella Pa e in ambito sanitario. Che tipo di segnale arriva da Palazzo Madama?Mi sembra che il ddl rappresenti un passo avanti significativo. Nel complesso, il provvedimento è quindi positivo ancheil regolamento europeo è piuttosto generale e lascia un ampio spazio di discrezionalità agli Stati membri.