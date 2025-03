Piperspettacoloitaliano.it - Perché Il Turco non va in onda il 27 marzo 2025 su Canale 5: slitta la serie tv con Can Yaman

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Continua il caos nella programmazione di5, che sta vivendo un periodo di crisi negli ascolti tv, eccetto per i format di Maria De Filippi. Anche la nuovatv con Cannon andrà innella data prestabilita, con tanto di prima tv assoluta. La fiction Ilil 27, manon va inIlnon va inil 27?Il(El) non andrà ingiovedì 27in prima tv su5. Al posto dellacon Canci sarà una puntata speciale di Avanti un Altro Pure di Sera. A oggi, i motivi sono ignoti, ma si tratta di un semplice cambio di palinsesto.Illatv con Can, quando torna su5Ilandrà inad aprilesu5 con due prime serate in prima tv assoluta.