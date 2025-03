Tpi.it - Perché il piano ReArm rischia di fare cilecca

ilEuropediSi fa presto a dire riarmo, ma ildi Ursula von der Leyen per aumentare di 800 miliardi di euro le spese militari nell’Unione europeaseriamente di. Per com’è stato caricato, usando l’arma dei prestiti anziché quella dei contributi a fondo perduto, il bazooka potrebbe esplodere una cifra assai inferiore a quella sbandierata dalla presidente della Commissione. Peggio ancora: lasciando carta bianca, o quasi, ai singoli Stati, la prospettiva è quella di difese nazionali che si muoveranno a velocità diverse, in base alle volontà politiche dei rispettivi governi e alle possibilità di spendere a debito, allontanando così la concretizzazione di quell’esercito comune europeo caldeggiato da molti ma perseguito da pochi.