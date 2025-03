Ilnapolista.it - Perché Djokovic non ha firmato la class action del suo sindacato contro il tennis mondiale?

Da quando è stata annunciata laintentata daldeiti PTPAi principali organi di governo del, Novakè rimasto zitto. Proprio lui che è di fatto il capo di quel. El Paìs giustamente si chiede: “Perchè non haquel documento?”.Il serbo – scrive il giornale spagnolo – “sembra non volersi esporre questa volta alla ribalta”. L’ha detto lui stesso: “Ho ritenuto di non aver bisogno di firmare la letteravoglio che altri giocatori si facciano avanti. Sono nel comitato esecutivo, ma non ho alcun potere o influenza“. Come si dice in serbo “lancia la pietra e nasconde la mano”?Il nome dinon figura tra i dodici firmatari della lettera inviata dalla ProfessionalPlayers Association alle autorità degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell’Unione Europea.