Cultweb.it - Perché Alcatraz è la prigione più famosa della storia?

Leggi su Cultweb.it

Il penitenziario di(spesso chiamato semplicementeo The Rock, “La Roccia”, per viasua posizione su un promontorio roccioso) era unafederale di massima sicurezza degli Stati Uniti, situata sull’isola di, a circa 2 km dalla costa di San Francisco, in California. L’istituto rimase in funzione dall’11 agosto 1934 fino al 21 marzo 1963.aveva ospitato un forte militare fin dagli anni ’50 del XIX secolo; l’edificio principalefu realizzato tra il 1910 e il 1912 per servire come carcere militare dell’esercito degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti prese possesso delle strutture già esistenti sull’isola il 12 ottobre 1933 e, dopo adeguati lavori di modernizzazione, nell’agosto dell’anno successivo inaugurò un penitenziario federale.