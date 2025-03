Lopinionista.it - “Per una nuova strategia della gestione dell’orso (Ursus arctos) in Italia”, convegno con Costa

ROMA – Lunedì 24 marzo, alle ore 14.30, presso la SalaSacrestia di Palazzo Valdina si svolgerà il“Per una) in”. Ci sarà, nell’occasione, il saluto del vice presidenteCamera dei Deputati, Sergio(foto).Tra gli interventi sono previsti i contributi di Paolo Ciucci, Professore associato presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” “La Sapienza” Università di Roma, su “Passato, presente e futuroconvivenza tra orso e uomo in: cosa abbiamo imparato e dove vogliamo andare”; Renato Semenzato, Biologo Progetto Life Wolfalps. EU, su “Uomini e Orsi in conflitto: JJ4, MJ5 e il ruoloscienza nelladelle crisi”; Paola Peresin, Biologa, su “Una comunicazione scientifica efficace per le sfide future nellasostenibile”.