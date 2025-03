Ilrestodelcarlino.it - “Per ripicca cancellò migliaia di mail sui punti patente da decurtare”

Ravenna, 21 marzo 2025 – La decisione portava la firma dell’allora sindaco Michele de Pascale: “Il definitivo trattenimento dell’arma da fuoco” per questioni disciplinari. Inevitabile a quel punto il trasferimento in ufficio. Il conseguente slancio ritorsivo - sostiene l’accusa -, lo aveva spinto a cancellaredi(cinque gli anni interessati) con i dati utili ai fini della decurtazione deiin ragione di infrazioni al codice della strada. Un danneggiamento di dati informatici pubblici (articolo 635ter del codice penale) che nella tarda mattinata di ieri è costato la condanna a due anni di reclusione (con pena sospesa) a un agente scelto di 44 anni, residente a Faenza e in forza alla polizia locale di Ravenna. Il giudice Piervittorio Farinella ha inoltre deciso che il danno al Comune, costituitosi parte civile con l’avvocato Alessandra Ponseggi, dovrà essere valutato in sede civile.