Ilrestodelcarlino.it - Per Notti Ducali in arrivo il cantante. Willie Peyote

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stato svelato ieri il quarto protagonista della rassegna "" che si terrà a fine giugno in piazza Roma. Sarà(nella foto), il cantautore torinese che al recente festival di Sanremo ha presentato la sua "Grazie ma no grazie". E sarà questo anche il titolo del suo tour che partirà il 25 giugno da Collegno, nel Torinese, e pochi giorni dopo, sabato 28 giugno, farà tappa a Modena. Nei suoi concerti, oltre a presentare i brani dell’ultimo album "Sulla riva del fiume",festeggerà anche i dieci anni del disco "Educazione sabauda", che è stato un album fondamentale per la sua crescita artistica. "Grazie ma no grazie" è un ritornello, ma quasi un’enunciazione di vita. "La chiave del brano – spiega– è l’ironia con cui affrontare le piccole prove che ogni giorno ci si presentano tra opinioni non richieste, meme viventi e tormentoni stantii.