Per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio però mi sono dovuto far togliere un lobo

Quando si è pronti a parlare di qualcosa di difficile, il momento giusto arriva da sé. Per Samuele Bersani è successo al Teatro degli Arcimboldi di Milano, davanti al suo pubblico, durante il concerto che recuperava le date annullate dello scorso autunno. Il cantautore romagnolo ha spiegato i motivi della sua assenza dal palco: «Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio. Primo stadio vuol dire che ciarrivati in tempo, primo stadio vuol dire che pernon honénémifarun, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo». Un racconto sincero, senza filtri, accolto dall’affetto del pubblico. Tumore al polmone: 10 cose da sapere guarda le foto Samuele Bersani, la diagnosi di tumore al polmone e l’operazioneFino a quel momento, Samuele Bersani aveva scelto il silenzio, limitandosi ad annunciare sui social la cancellazione del tour per una «malattia importante».