Pepito Rossi lancia il pronostico: «Scudetto? L'Inter è la squadra da battere, anche in Champions…»

di Redazioneil: «è ladain Champions.» Le parole dell’ex attaccanteIn un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex attaccante, Giuseppe, ha parlato cosi della lotta, dando il suo personale.LOTTA- «è lada. Anzi le squadre, ne hanno due o forse tre. E per questo penso possano ambire al Triplete. Il Napoli è a un passo, mi piace tanto, deve provare a vincerle tutte per approfittare di eventuali passi falsi del, che potrebbero arrivare solo a ridosso delle partite di Champions. Ma, ripeto, per me il campionato è in mano a Inzaghi e ai suoi fortissimi giocatori. Lui è molto bravo e ha una società che ha allestito davvero una bella rosa»CHI VINCE LA CHAMPIONS- «Per me sempre