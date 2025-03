Juventusnews24.com - Pepe applaude allo spirito Juve: «Vivere in questa società per tanto tempo ti insegna questo». Poi l’elogio a due suoi compagni d’avventura: «Sono stati gli artefici del cambio di passo»

di RedazionentusNews24, ex esterno della, ha reso le lodi del club bianconero: l’ex numero 7ntino elogia soprattutto queste due personalitàSimoneha parlato diai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole a proposito dellobianconero.CONTE E PIRLO – «Io ero un buon calciatore bravo a giocare insieme a giocatori straordinari, anche per merito di mister Conte e ai miei. Credo che Pirlo sia stato il più forte in assoluto, pur avendo condiviso io il campo con grandissimi campioni, credo che lui avesse qualcosa in più. Da noi è arrivato in un momento in cui il Milan l’ha mandato via pensando fosse bollito, per fortuna nostra, e insieme a Conteglideldidi quella squadra».MAESTRA DI VITA E DI SPORT – «Il mister è uno che in ogni squadra porta preparazione fisica e mentalità, proprio quest’ultima credo che l’abbia coltivata alla, perchèvent’anni inti».