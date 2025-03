Quifinanza.it - Pensioni per gli insegnanti, via al riscatto della laurea agevolato a 900 euro

Un disegno di legge per garantire ildeglie dei lavoratoriscuola, che potrebbero così andare in pensione in anticipo sui tempi pagando 900l’anno, per ogni anno di iscrizione non fuori corso alla propria facoltà universitaria, anziché 6.000.La spesa complessiva, su un corso di studi di 5 anni, sarebbe così di 4.500anziché di oltre 30.000. Il ddl è stato depositato al Senato con prima firmataria la senatrice Carmela Bucalo di Fratelli d’Italia.Aliquota ridotta per ilLa proposta presentata a Palazzo Madama è piuttosto scarna: il testo è composto da un unico articolo suddiviso in due commi, il primo dei quali prevede il “dei corsi universitari di studio per il personale del comparto istruzione e ricerca” con aliquota ridotta al 5%.