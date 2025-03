Zon.it - Pellezzano, i Carabinieri incontrano gli alunni: un omaggio a Sabato De Vita, eroe cittadino

– Un incontro emozionante e ricco di significato si è svolto questa mattina tra ie glidell’Istituto Comprensivo di. L’iniziativa, fortemente voluta in vista dell’inaugurazione della nuova Caserma deia Coperchia, ha avuto lo scopo di far conoscere ai più giovani la figura diDe, Medaglia d’Oro al Valor Militare, cui sarà intitolato il presidio dell’Arma che verrà inaugurato il prossimo 29 marzo.A guidare l’incontro sono stati il Maggiore Carlo Santarpia, comandante della Compagniadi Mercato San Severino, e il Luogotenente C.S. Aliano, comandante della Stazionedi. I due militari si sono rivolti agli studenti delle scuole elementari con parole semplici ma cariche di valore, raccontando la storia di un conche ha saputo distinguersi per coraggio e dedizione, incarnando i valori della legalità, del dovere e del sacrificio.