Pelle elettronica traspirante per monitoraggio cardiaco

Realizzata unaperin tempo reale. Si chiama BreaCARES il dispositivo elettronico indossabile, wireless esviluppato da Quina Zhuang e colleghi del The Hong Kong Polytechnic University / The Hong Kong Polytechnic University Wenzhou Technology and Innovation Research Institute.Come spiegano i ricercatori, nello studio pubblicato su Science Advance, la “è stata testata su modelli animali, su volontari sani e su pazienti sottoposti a intervento chirurgico, nonché utilizzata per ilpostoperatorio delle cure cardiache per i pazienti in terapia intensiva.Il nuovo design di Zhuang e colleghi consente diagnosi cardiache affidabili e unparagonabile agli elettrocardiogrammi cutanei (ECG) forniti da ingombranti macchine in un ambiente clinico.