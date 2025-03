Digital-news.it - Pechino Express, tappa estrema su Sky e NOW: trekking nella giungla e sfida sotto 36 gradi

Ultimanelle Filippine, ieri a, e per tutti un obiettivo comune: conquistare un biglietto per la Thailandia, il secondo Paese dello straordinario viaggio “Fino al tetto del mondo”. Ieri la terzadello show Sky Original prodotto da Banijay Italia – condotto da Costantino della Gherardesca con Fru inviato speciale – ha rivelato le fragilità delle otto coppie in gara, messe a dura prova da sforzi fisici e mentali, e ha palesato quella che potrebbe essere la rivalità della stagione. Dopo i 105 chilometri da Sabang a Puerto Princesa, contraddistinti da un lunghissimoin condizioni climatiche estreme (36e 84% di umidità) e dallo spettacolare fiume sotterraneo più lungo del mondo di Puerto Princesa, una delle 7 meraviglie naturali, lo scontro sembra frontale tra due coppie: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, anche ieri primi al traguardo parziale del Libro Rosso e quindi immuni, qualificati di diritto alla puntata successiva, e gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, vincitoridellaal Tappeto Rosso.