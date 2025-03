361magazine.com - Pechino Express: l’ultima sfida nelle Filippine prima del salto in Thailandia

C’è stata una eliminazione a sorpresaLa terza tappa di– Fino al tetto del mondo si è conclusa con, regalando emozioni e colpi di scena. L’obiettivo comune per le otto coppie in gara era conquistare il biglietto per la, seconda destinazione di questa straordinaria avventura. L’episodio, andato in onda su Sky Uno e prodotto da Banijay Italia, ha mostrato i concorrenti alle prese con prove fisiche e mentali estenuanti, rivelando fragilità e accendendo nuove rivalità.Il percorso si è snodato lungo 105 chilometri, da Sabang a Puerto Princesa, tra condizioni climatiche estreme – 36 gradi e 84% di umidità – e scenari spettacolari, come il famoso Underground River, il fiume sotterraneo più lungo del mondo. Al centro della competizione, lo scontro tra i Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi, e gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese: i primi hanno conquistato ancora una volta l’immunità raggiungendo per primi il Libro Rosso, mentre i secondi hanno trionfato al Tappeto Rosso, vincendo la tappa.