Pechino Express, famosa protagonista del programma in crisi col marito: "Dobbiamo capire se…"

Unaconcorrente diha di recente affermato di essere incon il.Tra i protagonisti dell’attuale edizione di, in onda in queste settimane su Sky, c’è anche la ballerina Samanta Togni, in coppia con la sorella Debora.Samanta si sta dimostrando un’agguerrita viaggiatrice, determinata a proseguire in questa avventura e nel corso di un’intervista rilasciata al portale Fanpage, ha raccontato di questo viaggio, ma anche della sua vita privata e dellacon ilMario Russo.A tal proposito ha spiegato di essersi sentita poco valorizzata, come moglie, ma anche in relazione alle sue passioni e al ballo, a cui ha dedicato gran parte della sua vita:Mi sono sentita data per scontata, poco compresa in ciò che mi piace fare, banalmente lavorare, sentirmi attiva, mettere a frutto le mie passioni e le mie capacità.