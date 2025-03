Dilei.it - Pechino Express 2025, le pagelle della terza tappa: Atlantiche nella media (6), Sorelle sorprendenti (8)

Giovedì 20 marzo è andata in onda lapuntata di. Unache ha visto le coppie ancora una volta nelle Filippine: da Sabang a Puerto Princesa, in un percorso lungo 105 chilometri fatto di prove fisiche avvincenti e avventure insidiose.Le 8 squadre rimaste in gara hanno dovuto affrontare un trekking attraverso la giungla con burroni, caldo e grande umidità per poi attraversare il fiume sotterraneo più lungo del mondo.All’arrivo al tappeto rosso, che ha permesso ai primi arrivati di ottenere l’immunità per la seconda partee di conseguenza anche l’accesso diretto alla Thailandia, i viaggiatori si sono poi diretti verso la città di Puerto Princesa: un luogo stupendo in cui, insieme a CostantinoGherardesca, hanno scoperto le sorti di una delle coppie grazie al verdettobusta nera.