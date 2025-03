Isaechia.it - Pechino Express 12, Jey e Checco Lillo confessano: “Ecco qual è stato il momento più sconfortante durante il reality”

è già iniziato da un po e tra i protagonisti di quest’anno ci sono anche i fratelli Jey e, ovvero I Magici. Come sappiamo, Jey è un famosissimo prestigiatore moderno, famosissimo su Tik Tok e su gli altri social, mentreè uno studente universitario.Intervistati da Novella 2000, i due fratelli hanno raccontato in primis, come è nata la decisione di partecipare alcondotto da Costantino della Gherardesca; e il primo a prendere la parola èJey:Volevamo fare una esperienza nuova e unica. Una sfida che resta impressa. Ho condiviso ogni mio successo con i miei fratelli e in questo caso non potevo fare scelta più giusta.mi èmolto di aiutotutto il nostro percorso., invece, ha spiegato che emozione ha provato a partecipare a una trasmissione così forte insieme a suo fratello:Quello che posso dirle è che a differenza di altri programmi in cui senti la presenza delle telecamere e sai di essere sotto l’attenzione del pubblico, aè tutto spontaneo.