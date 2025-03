Isaechia.it - Pechino Express 12, ecco chi è la seconda coppia eliminata di questa edizione!

Ieri sera è andata in onda su Sky lapuntata di, lo show condotto da Costantino della Gherardesca e Fru, in cui diverse coppie di personaggi famosi si mettono alla prova, affrontando un lungo e faticoso viaggio alla scoperta delle bellezze del mondo, ma senza alcuna comodità né tantomeno soldi.Dopo l’eliminazione degli Spettacolari nella prima puntata (QUI il resoconto), ieri sera è toccato ai Primi Ballerini, ovvero laformata da Virna Toppi Nicola del Freo, lasciare il gioco, a pochi giorni dalla partenza.La classifica completa ha visto in testa Gli Estetici, seguiti da I complici e Le sorelle. In quarta posizione I magici, mentre al sesto posto Le atlantiche. Settima posizione per I cineasti e all’ultimo i Primi Ballerini, che hanno dovuto abbandonare