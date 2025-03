Inter-news.it - Paz, vertice (anti Inter) a tre a Madrid: alleanza Fabregas e Ancelotti!

Nella giornata di ieri si è svolto un, precisamente a Valdebebas, per parlare di Nico Paz.“contro” l’– La strada che porta a Nico Paz per l’si complica, eccome. E soprattutto perché sia Como che Real, rispettivamente attuale squadra dell’argentino e club proprietario del cartellino, stanno remando contro Viale della Liberazione. Ieri, riporta ABC, è avvenuto una Valdebebas, quartier generale del Real, per parlare appunto del futuro del talento. Presenti Cesc, Carlo, il figlio Davide e Manu Fernandez, responsabile del settore giovanile delle Merengues. L’allenatore del Como, oltre a discutere del futuro di Paz, ha chiesto informazioni su tre giovani della Cantera madrilena: Gonzalo, Jacobo Ramon e Chema Andres.