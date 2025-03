Inter-news.it - Paventi: «Thuram ci sarà con l’Udinese! Lautaro Martinez da capire»

Leggi su Inter-news.it

Marcussta riposando egià a disposizione per Inter-Udinese. Suci sono molti dubbi, ne parla Andreasu Sky Sport.CONDIZIONI – Marcusnon è infortunato, ma ha avuto un problema importante alla caviglia e nelle scorse settimane ne ha risentito. Il suo punto più basso a Rotterdam, dove ha giocato zoppicando ma risultando comunque decisivo.invece ha fatto registrare un infortunio preoccupante, Andreaha parlato di entrambi per l’Inter: «Se giocano bene gli attaccanti lo fanno anche le squadre. L’empatia e la capacità di trovarsi della Thu-La permette alla squadra di fare un salto di qualità e in questo momento loro sono fondamentali.ha saltato gli impegni con la Francia a causa della caviglia, lo abbiamo visto bene nelle ultime ma aveva bisogno di staccare e riposare.