Secoloditalia.it - Paura per Bobby Solo: s’accascia sul palco davanti ai fan. Poi rassicura: “Sudore freddo e svenimento. Ma Rock’n’roll sempre”

La fama, la sua immagine, il simbolo che incarna e il mito che evoca di un mondo intramontabile ce lo hannofatto apparire come un eroe immortale del rock in versione italica, dell’energia musicale applicata alla melodia. E invece, anchepuò cedere al corso degli anni che passa e alle lusinghe di un clamore che, qualche volta, si deve anche a notizie non proprio confortanti., malore sule interrompe il concerto a PordenoneEcco allora che, come tutti, ci ritroviamo a registrare la notizia di un suo malore, accusato durante un recente concerto dell’Elvis Presley italiano, che si è tenuto ieri, (giovedì 20 marzo ndr) al Capitol Pordenone, e che ha destato preoccupazione tra i fan come nell’establishment del panorama musicale italiano. Il cantautore era sulper celebrare i suoi 80 anni quando, a 50 minuti dall’inizio dello show, si è dovuto fermare per un malessere improvviso e incontrollabile.