Patuelli | Chiamato per l’Unesco ho detto sì

"Ho sentito una chiamata e non ho potuto che dire sì". La chiamata era da parte di Sant’Apollinare, il destinatario era Antonioe il tramite era. Così il presidente dell’Abi e del Gruppo La Cassa di Ravenna non ha potuto dire di no alla proposta del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani che gli proponeva la presidenza della Commissione nazionale italiana per. Una chiamata inattesa? "No, l’amico di antica data Antonio Tajani mi aveva prospettato questa sua idea ancora nell’estate scorsa e, dopo aver valutato la cosa anche per l’impegno che richiedeva, ho deciso di accettare. Del resto risiedo in una città, Ravenna, che ha otto dei siti Unesco italiani, ho vissuto sia a Bologna che a Firenze oltre che a Roma dove di certo i siti Unesco non mancano.