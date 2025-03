Dayitalianews.com - Paternò, arrestato 37enne per atti persecutori e minacce di morte all’ex compagna

I militari dell’Arma hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni di, peraggravate nei confronti della sua ex, una giovane donna di 28 anni, anch’essa di.In particolare alle ore 19.00 circa, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri diha ricevuto una segnalazione, da parte di alcuni cittadini, che riferivano di urla e caos in un’abitazione del centro a causa di una violenta lite familiare. I Militari hanno subito individuato l’uomo in evidente stato di agitazione, che stava aggredendo verbalmente l’ex, in presenza della madre della donna e dei loro tre figli minori che assistevano atterriti.I Carabinieri, hanno immediatamente tentato di portare alla calma l’aggressore, intimandogli di allontanarsi, ma ilha rifiutato di andare via dall’abitazione, dichiarando di essere ancora innamorato della donna e di non voler rinunciare a vedere i figli.