Passerella della tangenziale, avanti tutta

Il cantiere per il prolungamento dell’attualesopraelevata, terzo macro progetto finanziato dal Pnrr, oltre i binari del treno, è operativo. "Al via i lavori per la realizzazione del tragitto ciclopedonale sopra la lineaferrovia - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Cerri -. Un ennesimo progetto del Pnrr che questa Amministrazione sta portando a termine per dare un volto nuovocittà ai cittadini di oggi e a quelli delle generazioni future". Il costo dell’opera è pari a 1,080 milioni di euro con previsione chiusura cantiere entro la fine dell’anno. L’opera pubblica consentirà a pedoni e ciclisti di raggiungere dal centro città, percorrendo viale Rimembranze, il piazzalestazione, dove sono già presenti servizi come il deposito bici e l’hub dei pullman di linea, mentre si attende ancora l’apertura del bar in quell’area.