Papa Francesco Vaticano | Ancora piccoli miglioramenti stop maschera ossigeno di notte

La condizione medica del, al suo 36esimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale, "resta stabile, con alcuniper quanto riguarda l'attività, la motricità, gli scambi gassosi, quindi la respirazione". È quanto ha riferito stasera la Sala stampa vaticana, in assenza comunque di un nuovo bollettino medico dopo quello emesso mercoledì. Il Pontefice ha trascorso questi giorni "tra le terapie farmacologiche, la fisioterapia sia respiratoria che motoria, in parte l'attività lavorativa, e la preghiera".