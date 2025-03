Papa Francesco non si dimetterà ma ci saranno sorprese Il cardinale Fernandez e la nuova fase | Deve reimparare a parlare

Leggi su Open.online

Dac’è da aspettarsi tante sorpresa, ma non quelle delle dimissioni. Parola delPrefetto della Fede, Victor Manuel, certo del fatto che la vita di Bergoglio dovrà per forza di cose cambiare quando tornerà a Santa Marta. Il prefetto dell’ex Sant’Uffizio ha detto che perora «inizia unatappa e lui è un uomo di. Avrà imparato tante cose in questo mese», trascorso all’ospedale Gemelli, dove è stato ricoverato lo scorso 14 febbraio per una bronchite diventata poi una polmonite bilaterale.La galera e le dimissioniIlparla del ricovero al Gemelli come di una «galera» per ilda cui «verrà fuori. E dopo questo tempo difficile, sarà fecondo per la Chiesa e per il mondo». A margine della presentazione del libro del«Viva la poesia», a cura di padre Antonio Spadaio per edizioni Ares, il cardinalha poi risposto alle voci sulle possibili dimissioni di Bergoglio: «Non credo veramente, quello no».