Papa Francesco dovrà reimparare a parlare | come sta davvero il Pontefice

si prepara ad affrontare “una nuova tappa” del suo pontificato, dopo il periodo di ricovero al Policlinico Gemelli. Lo ha dichiarato il cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, durante la presentazione del libro “Viva la poesia!” (edizioni Ares), curato da padre Antonio Spadaro.Secondo il cardinale argentino, Bergoglio “sta molto bene fisicamente”, ma necessita ancora di una fase di riabilitazione, soprattutto per recuperare pienamente la voce, dopo il lungo periodo trascorso con ossigeno ad alto flusso. “Deve quasi imparare di nuovo a”, ha spiegato Fernandez.Il rientro per Pasqua resta possibile, ma sarà vincolato alle valutazioni dei medici, che “vogliono essere al cento per cento sicuri” prima di autorizzare la dimissione definitiva.