Papa Francesco dimissioni vicine? Nessuna tempistica Forse una sorpresa per l’Angelus

Roma, 21 marzo 2025 –rimane stabile, ma i medici “non hanno ancora fornito unasulle”. Lo sottolinea la Sala stampa del Vaticano, ribadendo così che non sono imminenti. Il Santo Padre mostra piccoli miglioramenti dal punto di vista motorio e respiratorio. Sospesa la ventilazione meccanica durante la notte, mentre di giorno l'ossigeno ad alti flussi con le cannule nasali durante il giorno viene somministrato in maniera gradualmente ridotta. Il prossimo bollettino medico sulle sue condizioni di salute sarà diramato “non prima di lunedì prossimo”. Faithful attend a Rosary prayer for the health of Pope Francis who is hospitalized with pneumonia, at St. Peter's Square in Vatican City, 19 March 2025. Pope Francis was admitted to the Agostino Gemelli Hospital in Rome on February 14 due to a respiratory tract infection.