Papà è morto Televisione e cinema in lutto per la scomparsa dell’attore | l’annuncio della famiglia

Una brutta notizia scuote il mondo dello spettacolo. Quelladi un attore che è stato figlio d’arte ma anche padre di un attore validissimo e molto amato dal pubblico. Così Hollywood dice addio a uno dei suoi volti più iconici e poliedrici: Wings Hauser, attore dalla carriera lunga quasi sei decenni, è scomparso il 15 marzo a Los Angeles all’età di 77 anni. A dare il triste annuncio è stata la moglie, l’artista Cali Lili Hauser, che attraverso un toccante post su Instagram ha raccontato come il marito si sia spento “tra le sue braccia”, nel loro ufficio, accompagnato dall’affetto del loro cane.La causamorte non è stata resa pubblica, ma la notizia ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando cordoglio tra fan e colleghi. L’attrice e compagna di vita ha ricordato Wings come “nato a Hollywood, fiero membro dell’Academy, e figlio dello sceneggiatore, regista e produttore premio Oscar Dwight A.