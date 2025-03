Puntomagazine.it - Palma Campania: uomo ruba al cimitero i doni di una bimba al nonno. Denunciato

Un 42ennein undecine di rosari, statuette e una penna dorata donata da una bambina aldefuntoFacendo un rapido inventario di quanto raccolto dal 42enne cingalesedai Carabinieri di, viene da chiedersi perché. Soprattutto conoscendo il luogo dove l’è stato beccato.I militari lo trovano chinato su una tomba. E’ neldie non sta pregando per i suoi defunti ma smontando dal suo basamento, una statua di Padre Pio di 30 centimetri. Tutta d’argento.Il 42enne non tenta nemmeno la fuga, si arrende all’evidenza. I militari perquisiscono il suo zaino e scoprono che dalle altre sepolture erano state portate via collanine, medagliette, alcune statuette e addirittura una penna rosa con un pupazzo, probabilmente donata da unaaldefunto.