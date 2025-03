Oasport.it - Pallanuoto, la De Akker batte la Roma Vis Nova ed è quarta in Serie A1

Leggi su Oasport.it

Nel secondo anticipo della 22ma giornata della regular season dellaA1 2024-2025 diil DeTeam vince allo Stadio “P. Roghi” di Monterotondo, passando in casa dellaVis, battuta con lo score di 10-12.Grazie al successo odierno i felsinei agganciano, a parità di match disputati, proprio la formazione capitolina e laTrieste al quarto posto in classifica a quota 37 punti: il piazzamento vale l’approdo alle semifinali scudetto e la certezza della qualificazione alle Coppe Europee.TABELLINOVIS-DETEAM 10-12VIS: V. Correggia, M. Ciotti 1, A. Poli, A. Agnolet, Woodhead 1, M. Di Corato, J. Penava 2, A. Salipante, A. Viskovic 1, P. Smiljevic 3, M. Spione, M. Antonucci 2, F. Castrucci, V. Saladini. All. Calcaterra.