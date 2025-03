.com - Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle, arriva il Merano quarto in classifica

Torna il campionato dopo la settimana di pausa per gli impegni della Nazionale. L’ex Cuello: “Loro forti, noi giocheremo insieme ai nostri tifosi”, 21 marzo 2025 – Un’altra settimana di pausa è alle spalle, si torna a giocare. Laattende la visita dell’Alperia Black Devils di, un’autentica corazzata tra le favorite per la vittoria finale dello scudetto. Settimo appuntamento del girone di ritorno di Serie A, previsto sabato 22 marzo alle ore 18. Vietato mancare al PalaSport di.Juan Pablo Cuello, grande ex di giornata, traccia il punto in casa biancoblu: “Non è andata come volevamo contro il Rubiera, ci teniamo stretto però il punto guadagnato. Adesso, pensiamo esclusivamente al. Il campionato continua e noi dobbiamo proseguire il nostro cammino.