Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Ducale di Sassuolo. Restaurata la facciata sud: "Ora tocca ai giardini storici"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Questo è veramente un luogo del cuore", dice emozionata Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi, mentre ci accompagna fra le sale deldiche non finisce di donarci nuova bellezza. Proprio da pochi giorni sono state smontate le impalcature e lameridionale del(quella che ‘guarda’ verso il parcoe l’elegante viale di pioppi cipressini che porta al poggio del Belvedere) ha ‘svelato’ un nuovo decoro e anche i suoi antichi colori, ocra pallido alle pareti, cocciopesto alle cornici delle finestre, al posto di tutto il rosso con cui era stata tinteggiata in passato. Realizzato grazie a un imponente finanziamento di 4 milioni e 200mila euro (in gran parte con fondi del Ministero della Cultura e una quota dal Pnrr), questo è soltanto il primo step di un imponente progetto che vuole restituire altutto il suo fasto barocco: "Intendiamo restaurare i, recuperare il Canale di Modena, e anche i giochi d’acqua nella splendida Peschiera– annuncia la professoressa Necci –.