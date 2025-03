Lanazione.it - PalaJova, il più grande spettacolo: "Nutriamoci solo di cose belle"

Nelloda mille e una notte con cui da domani plana sotto ai riflettori del Mandela Forum per otto repliche (22, 23, 25, 26, 28,29, 31 marzo e 1° aprile), il mondo incantato di Jovanotti sta tutto su quel tappeto che si porta appresso come un nomade alla ricerca del suo tesoro lungo le carovaniere dell’Asia Centrale. Un drappo magico, assicura, perché, nongli fa sentire sotto il calore di casa mentre canta, ma, se lo stendi sotto ai piedi, perfino nel deserto in un attimo diventi un principe. "Il mondo è fatto di persone che si incontrano, si incrociano, e io su questo tappeto ripenso a tutto questo" ammette il profeta del pensiero positivo durante il concerto. "Non esiste unmondo, esistono infiniti mondi, e il dispositivo per generarli è l’amore" sono ancora le parole di Lorenzo Cherubini.