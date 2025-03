Pagelle Italia-Olanda 1-2 Under 21 | Baldanzi e Miretti bene Gnonto spreca Palestra male in difesa

Leggi su Sportface.it

Beffa per l’U21 di Carmine Nunziata che viene sconfitta per 2-1 dai pari categoria dell’, a Venezia, in un test di preparazione per l’Europeo in programma dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. In gol Fitz-Jim al 19?, pareggia Sebastiano Esposito su rigore all’9? del secondo tempo. Ma in pieno recupero, nell’ultima azione della partita, l’– rimasta in nove per due espulsioni – chiude l’incontro grazie a Bruns in contropiedeDesplanches 6Non ha colpe sul gol (46? Zacchi 6 Come il collega: non può nulla sull’ultimo tiro)5Conquista il rigore, ma non basta in una partita condizionata dai due errori decisivi: nel primo gol si fa saltare troppo facilmente da Poku, nel secondo non si accorge dell’arrivo di Bruns. La fase difensiva non è il suo forte e si è visto Pirola 5.